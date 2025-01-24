В МИДе потребовали «железобетонных гарантий» отказа НАТО от Украины

Владимир Зеленский (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Москва намерена добиваться «железобетонных гарантий» того, что Украина не станет членом НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы будем добиваться не только железобетонных гарантий правовых, которые бы исключали в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Грушко при этом поддержал позицию словацкого премьера Роберта Фицо.

«В данном случае господин Фицо абсолютно прав, давая характеристики этим планам, потому что это исключает достижение мира на Украине. И такую точку зрения разделяет целый ряд стран НАТО. Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту на Украине», — сказал Грушко, комментируя слова Фицо о том, что членство Украины в НАТО должно быть отложено.

Кроме того, российский дипломат упомянул декларацию, принятую на саммите НАТО в Бухаресте в мае 2008 года. В ней говорилось, что однажды Грузия и Украина станут странами — участницами альянса. Дипломат назвал документ катастрофой для европейской безопасности.

«В декларации на высшем уровне НАТО записало, что Украина и Грузия станут членами альянса. Так вот, эта формулировка, ее наличие и неотзыв будут создавать двусмысленность, которая абсолютно неприемлема для нас, когда мы говорим о необходимости достижения жизнеспособного, устойчивого, железобетонного урегулирования конфликта на Украине и вокруг него», — пояснил Грушко.

Накануне Bloomberg сообщил о беспокойстве европейских союзников за раскол в том случае, если президент США Дональд Трамп откажется отправлять американских миротворцев вместе с европейскими на Украину.

Источники агентства сообщили, что сейчас европейские чиновники пытаются добиться от американского лидера обязательств по участию в миротворческой миссии на Украине и в гарантиях безопасности стране. Кроме того, европейские чиновники выразили согласие с президентом Украины Владимиром Зеленским в том, что США должны предоставить войска для будущей миротворческой миссии, отмечали источники агентства. Они отмечали, что пока рано обсуждать в деталях будущую миротворческую миссию на Украине.

В свою очередь, Роберт Фицо отмечал, что Словакия выступает против вступления Украины в НАТО, поскольку это будет связано с риском третьей мировой войны. Его позицию поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что членство Украины в НАТО будет равносильно войне. При этом Будапешт и Братислава не выступают против присоединения Киева к Евросоюзу, подчеркнул венгерский премьер. Для этого Украина должна выполнить все условия, пояснил Орбан. Он призвал Владимира Зеленского воздержаться от агрессивной риторики.

Украинский президент обвинил Запад во лжи Украине насчет вступления в НАТО, поскольку, по его словам, за десятилетия переговоров интеграции в альянс так и не произошло.