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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о нежелании США участвовать в восстановлении Украины

Bloomberg: новые власти в США не хотят участвовать в восстановлении Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Европейские страны сейчас пытаются убедить Дональда Трампа отправить американских военных в рамках миротворческой миссии на Украине. Если он откажется, это подорвет доверие и суть сотрудничества в рамках НАТО, указали дипломаты
Фото: Agustin Montanez / Zuma / ТАСС
Фото: Agustin Montanez / Zuma / ТАСС

Европейские союзники беспокоятся, что в НАТО может произойти раскол, если президент США Дональд Трамп откажется отправлять американских миротворцев вместе с европейскими на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

Если европейские страны будут вынуждены отправлять военных самостоятельно, то это может подорвать доверие к гарантиям и вызвать раскол в Североатлантическом альянсе, рассказал агентству высокопоставленный представитель европейского правительства. Такой сценарий он оценил как фактический конец трансатлантического сотрудничества в рамках НАТО.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Сейчас европейские чиновники пытаются добиться от Трампа обязательств по участию в миротворческой миссии на Украине и в гарантиях безопасности стране, сообщает Bloomberg. В Европе согласны с президентом Украины Владимиром Зеленским, что США должны предоставить войска для будущей миротворческой миссии, сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией.

Они заявили, что еще рано обсуждать в деталях будущую миротворческую миссию на Украине.

В Европе сообщают, что, по их данным, скепсис Трампа в отношении Украины, «возможно, смягчился». Это связано с тем, что команда Трампа показала готовность предоставить гарантии безопасности Украине, что в частном порядке они признают «неизбежным», сказал агентству высокопоставленный западный дипломат, который контактировал с командой Трампа. В обмен Трамп все равно настоит на том, что Европа возьмет на себя большую часть расходов по обеспечению сделки, сказал дипломат. США не намерены участвовать напрямую в восстановлении Украины, считая, что этим может заняться, например, частный сектор, сказал еще один высокопоставленный дипломат.

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Владимир Зеленский

Наиболее вероятный сценарий — это размещение от 40 тыс. до 50 тыс. зарубежных военнослужащих на 1000-километровой линии фронта в рамках урегулирования конфликта с Россией, писала Financial Times (FT), ссылаясь на участников консультаций между Киевом и его западными партнерами. О том, что обсуждается сценарий с 50 тыс. военными, писала также Politico.

Размещение миротворцев возможно только с согласия обеих сторон конфликта, указывал Кремль. «Во-вторых, у нас есть четкие параметры, необходимые для урегулирования. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин этого конфликта. Здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2024 года.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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