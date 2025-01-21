Фицо назвал главный вопрос переговоров по Украине

Фицо и Орбан выступили против вступления Украины в НАТО. Премьер Словакии считает, что переговоры между Москвой и Киевом должны основываться на том, что членство Украины в блоке будет отложено, назвав это риском третьей мировой

Инсталляция из использованных гильз от боеприпасов, Киев, Украина (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Мирные переговоры между Россией и Украиной должны основываться на том, что членство Киева в НАТО должно быть отложено, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном после их встречи, передает Novy Cas.

По его словам, Братислава выступает против вступления Киева в блок, поскольку это будет связано с риском третьей мировой войны.

Орбан поддержал позицию словацкого коллеги. «Членство Украины в НАТО равносильно войне», — сказал он (цитата по SME).

Венгерский премьер отметил, что Будапешт и Братислава не выступают против присоединения Киева к Евросоюзу, однако для этого Украина должна выполнить все условия. «Сейчас вступление Украины уничтожило бы Венгрию», — заявил Орбан, имея в виду конкуренцию стран в сельском хозяйстве.

Кроме того, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует воздержаться от агрессивной риторики, добавил он.

Российский президент Владимир Путин летом 2024 года назвал отказ Украины от членства в НАТО среди условий для прекращения огня и начала переговоров.

Киев отказывается от альтернатив приему в НАТО, называя это единственной действенной гарантией безопасности. Зеленский призывает альянс пригласить Украину в блок как можно скорее. По его словам, из членов НАТО против этого, кроме Венгрии и Словакии, выступают также Германия и США.

В конце ноября он заявил, что «горячая фаза» конфликта может прекратиться, если Украина войдет в блок с территориями, которые остаются под контролем Киева. Утерянные территории Киев сможет вернуть дипломатическим путем, на них будет распространяться приглашение в НАТО, добавил он.

По информации Reuters, советники президента США Дональда Трампа, который обещал завершить конфликт, склоняются к варианту перемирия между Россией и Украиной, при котором Киев не станет членом НАТО, по крайней мере, «в обозримом будущем».