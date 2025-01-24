В самарском аэропорту задержали прилет и вылет 18 авиарейсов
Несколько авиарейсов на прилет и вылет были задержаны в самарском аэропорту Курумоч. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.
В частности, задерживаются авиарейсы авиакомпаний Azimut, «Победа», Utair, «Аэрофлот», Red Wings и других.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта, на вылет задержаны десять рейсов, а на прилет — восемь. Это произошло из-за ранее введенных временных ограничений на фоне атаки беспилотников. В аэропорту добавили, что актуальная информация о времени прибытия и вылета рейсов размещена на онлайн-табло в зале регистрации и на сайте аэропорта.
Минувшим утром временные ограничения на фоне атаки беспилотников вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Уфы. Впоследствии ограничения сняли в четырех из них.
По данным Минобороны России, атака беспилотников на регионы стала крупнейшей с начала 2025 года. Всего военные перехватили и уничтожили 121 дрон.
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