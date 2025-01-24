Росавиация отменила ограничения полетов в четырех аэропортах страны
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные утром 24 января, сняты в четырех аэропортах России. Об этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.
По его словам, в аэропортах Пенза, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) ограничения сняты в 7:37 мск, а в аэропорту Самара (Курумоч) в 8:00 Мск.
«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отметил представитель Росавиации.
Сегодня утром ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Уфы.
Минобороны России сообщило об отражении самой крупной атаки дронов с начала 2025 года. По данным ведомства, российские военные перехватили и уничтожили беспилотники над 13 регионами страны: Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областями, а также над Крымом.
До этого крупнейшая атака дронов на Россию в этом году была зафиксирована в ночь на 11 января. Тогда были уничтожены 85 беспилотников.
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