В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Ограничения на полеты ввели еще в одном аэропорту России

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Двумя часами ранее полеты ограничили в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

В Татарстане, Самарской и Саратовской областях действует опасность атаки беспилотников.

Помимо вышеперечисленных аэропортов, ограничения также вводились в московских Внуково, Домодедово и Жуковском. В двух последних они действовали около двух часов, во Внуково — меньше часа.

По данным Минобороны, в ночь на 24 января над 13 российскими регионами был перехвачен и уничтожен 121 беспилотник. Дроны атаковали Московскую, Брянскую, Рязанскую, Курскую, Саратовскую, Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Тульскую, Орловскую, Липецкую области, а также Москву и Крым.