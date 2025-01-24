Ограничения на полеты ввели еще в одном аэропорту России
В аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Двумя часами ранее полеты ограничили в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.
В Татарстане, Самарской и Саратовской областях действует опасность атаки беспилотников.
Помимо вышеперечисленных аэропортов, ограничения также вводились в московских Внуково, Домодедово и Жуковском. В двух последних они действовали около двух часов, во Внуково — меньше часа.
По данным Минобороны, в ночь на 24 января над 13 российскими регионами был перехвачен и уничтожен 121 беспилотник. Дроны атаковали Московскую, Брянскую, Рязанскую, Курскую, Саратовскую, Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Тульскую, Орловскую, Липецкую области, а также Москву и Крым.
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