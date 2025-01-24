Обломки дрона повредили остекление трех домов в Воронежской области
Остекление трех многоквартирных домой было повреждено во время отражения атаки беспилотников в одном из округов Воронежской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
Также упавшие обломки сбитого БПЛА незначительно повредили частный дом и теплицу.
«Представители муниципалитета и оперативные службы работают на месте. Жителям будет оказана помощь в восстановлении», — заверил губернатор.
Он предупредил местных жителей об опасности последствий в случае приближения к упавшим беспилотникам и их обломкам. По словам губернатора, в случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, необходимо сообщить по телефону 112.
Атаку беспилотников в ночь на 24 января Минобороны назвало крупнейшей с начала года.
Воздушная тревога также объявлена в Липецкой, Саратовской, Самарской областях и Татарстане. В аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Уфы действовали ограничения на прием и отправку рейсов. Впоследствии в четырех аэропортах сняли ограничения.
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