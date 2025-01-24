Обломки дрона повредили остекление трех домов в Воронежской области

Фото: Алина Смутко / Reuters

Остекление трех многоквартирных домой было повреждено во время отражения атаки беспилотников в одном из округов Воронежской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

Также упавшие обломки сбитого БПЛА незначительно повредили частный дом и теплицу.

«Представители муниципалитета и оперативные службы работают на месте. Жителям будет оказана помощь в восстановлении», — заверил губернатор.

Он предупредил местных жителей об опасности последствий в случае приближения к упавшим беспилотникам и их обломкам. По словам губернатора, в случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, необходимо сообщить по телефону 112.



Атаку беспилотников в ночь на 24 января Минобороны назвало крупнейшей с начала года.

Воздушная тревога также объявлена в Липецкой, Саратовской, Самарской областях и Татарстане. В аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Уфы действовали ограничения на прием и отправку рейсов. Впоследствии в четырех аэропортах сняли ограничения.