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Военная операция на Украине ,  
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Пять российских аэропортов приостановили полеты

Аэропорты Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. До этого на фоне атаки дронов на столичный регион приостанавливали полеты Домодедово, Жуковский и Внуково
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Пять российских аэропортов временно приостановили прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

До этого в Татарстане, Самарской и Саратовской области объявили об угрозе атаки дронов.

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В ночь на 24 января на фоне атаки беспилотников на столичный регион временно приостанавливали полеты аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково. Мэр столицы Сергей Собянин в 1:05 мск сообщил об отражении атаки летевших на Москву дронов в городских округах Коломна и Раменское, не уточнив число сбитых аппаратов. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил он.

Позже Собянин рассказал еще о четырех сбитых беспилотниках: двух — в городском округе Подольск и по одному — в городском округе Щелково и Троицком административном округе Москвы.

Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов в 0:22 мск, на Внуково ограничения распространились в 1:32. Меры были сняты в 2:12.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Казань Нижнекамск Пенза Самара Саратов Росавиация аэропорты
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