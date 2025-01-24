Пять российских аэропортов приостановили полеты

Ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. До этого на фоне атаки дронов на столичный регион приостанавливали полеты Домодедово, Жуковский и Внуково

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Пять российских аэропортов временно приостановили прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

До этого в Татарстане, Самарской и Саратовской области объявили об угрозе атаки дронов.

В ночь на 24 января на фоне атаки беспилотников на столичный регион временно приостанавливали полеты аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково. Мэр столицы Сергей Собянин в 1:05 мск сообщил об отражении атаки летевших на Москву дронов в городских округах Коломна и Раменское, не уточнив число сбитых аппаратов. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил он.

Позже Собянин рассказал еще о четырех сбитых беспилотниках: двух — в городском округе Подольск и по одному — в городском округе Щелково и Троицком административном округе Москвы.

Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов в 0:22 мск, на Внуково ограничения распространились в 1:32. Меры были сняты в 2:12.