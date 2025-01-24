Пять российских аэропортов приостановили полеты
Пять российских аэропортов временно приостановили прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.
До этого в Татарстане, Самарской и Саратовской области объявили об угрозе атаки дронов.
В ночь на 24 января на фоне атаки беспилотников на столичный регион временно приостанавливали полеты аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково. Мэр столицы Сергей Собянин в 1:05 мск сообщил об отражении атаки летевших на Москву дронов в городских округах Коломна и Раменское, не уточнив число сбитых аппаратов. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил он.
Позже Собянин рассказал еще о четырех сбитых беспилотниках: двух — в городском округе Подольск и по одному — в городском округе Щелково и Троицком административном округе Москвы.
Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов в 0:22 мск, на Внуково ограничения распространились в 1:32. Меры были сняты в 2:12.
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