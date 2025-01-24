Опасность атаки беспилотников объявили еще в двух российских регионах

В Татарстане объявлена опасности атаки беспилотников, сообщает МЧС в официальном приложении.

«По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам», — говорится в сообщении», — говорится в предупреждении, опубликованном в 3:35 мск.

Позднее опасность атаки дронов также объявили в Самарской области. Предупреждение вышло в 4:40 по местному времени (3:40 мск).

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