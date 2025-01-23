В Липецке объявили угрозу атаки дронов

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Власти Липецкой области предупредили жителей областного центра и пригорода об опасности атаки беспилотников. Об угрозе сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. До этого он заявил о введении режима воздушной опасности.

Он порекомендовал людям не выходить из дома и не подходить в квартирах к окнам.

Если сигнал застал на улице, следует зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход и оставаться там до отбоя сообщения о воздушной тревоге, добавил он.

Через полчаса Артамонов добавил, что один беспилотник сбили на границе с Курской областью, коптер упал в поле в Воловском округе.

«Жертв и разрушений нет. На место выехали представители оперативных служб», — уточнил он.

В предыдущий раз сообщение о работе противовоздушной обороны над Липецком поступило 14 января. Тогда Артамонов сообщил, что ПВО сбила один дрон.

Тогда российские регионы подверглись самой массовой атаке украинских беспилотников с начала года.