ЦБ Сирии решил заморозить счета связанных с Асадом компаний

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Исполняющая обязанности главы Центробанка (ЦБ) Сирии Майса Сабрин приняла решение о заморозке счетов компаний и физических лиц, которые связаны с правительством экс-президента страны Башара Асада. Об этом сообщает Asharq.

По данным телеканала, меры ЦБ Сирии распространяются и на Qatirji Company. В 2018 году Минфин США ввел санкции против этой компании и ее главы Мухаммеда аль-Катирджи. Ведомство обвинило Qatirji Company в поддержании связи с Дамаском и помощи сирийским властям в продаже нефтепродуктов членам группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Режим Асадов, правивших Сирией с 1971 года, пал в ночь на 8 декабря 2024 года. Наступление вооруженной оппозиции и исламистов во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в России) практически не встретило сопротивления со стороны правительственных сил, и всего за 12 дней им удалось занять ряд крупных городов и Дамаск. Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну, получив убежище в России. Москва контактирует с новыми сирийскими властями по дипломатическим и военным каналам.

После свержения Асада администрация США приняла решение смягчить ограничения на поставку в Сирию гуманитарных грузов. Полугодовое снятие ограничений начало действовать 6 января. Поставщиков гуманитарной помощи, оказывающих услуги по водоснабжению, электроснабжению и другим гуманитарным поставкам, освободили от необходимости получать особое разрешение правительства США на передачу груза.