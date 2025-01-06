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Падение режима Асада ,  
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США смягчат санкции против Сирии

Сюжет
Падение режима Асада
Снятие ограничений будет частичным — США намерены убедиться, что новые власти Сирии не откажутся от своих обещаний по соблюдению прав меньшинств и женщин
Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images
Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images

Администрация президента США смягчит ограничения на поставку в Сирию гуманитарных грузов, объявление будет сделано 6 января, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Снятие ограничений планируется на полугодовой срок. Поставщиков гуманитарной помощи, оказывающим услуги по водоснабжению, электроснабжению и другим гуманитарным поставкам, освободят от необходимости получать особое разрешение правительства США на передачу груза. Однако для этого будет необходимо заручиться обязательством использовать поставки только по назначению.

США действуют осторожно, не отменяя все введенные против Сирии ограничения, пока не прояснится направление политики новых властей республики. Вашингтон стремится получить гарантии соблюдения Дамаском своих обещаний насчет прав женщин и этнических меньшинств.

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В Сирии к власти пришла «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена). Аналогичный статус ей присвоен в Великобритании, США, Турции и других странах мира. Лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джулани начинал карьеру в структурах «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена), а основой самой группировки стала «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической и запрещена).

The Times отмечала, что новым министром юстиции Сирии стал Шади аль-Вайси, который в 2015 году попал на кадры казни сирийской женщины. Он зачитывал ей смертный приговор по обвинению в проституции.

«Мы будем бдительны. Не сомневайтесь, у некоторых повстанческих группировок, которые свергли Асада, есть свой печальный послужной список в области терроризма и нарушений прав человека. Мы приняли к сведению заявления лидеров этих повстанческих групп в последние дни. И мы... сейчас они говорят правильные вещи, но по мере того, как они будут брать на себя большую ответственность, мы будем оценивать не только их слова, но и их действия», — сказал в декабре президент США Джо Байден.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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