Минфин США ввел санкции против пяти компаний за поставки нефти в Сирию

Министерство финансов США ввело санкции против четырех физлиц и пяти юрлиц из Сирии, Ливана и ОАЭ, обвинив их в поставках нефти и оружия Дамаску. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Санкции были введены против ливанских компаний Abar Petroleum, Nasco Polymers, фирмы Sonex из ОАЭ за помощь в поставках нефтепродуктов и сырой нефти в Сирию в обход санкций. Также ограничения были введены против глав этих компаний.

Также в министерстве обвинили режим президента Сирии Башара Асада в торговле с членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Отмечается, что Мухаммед аль-Катирджи и его компания Qatirji Company поддерживала связь с Дамаском и помогала сирийским властям продавать нефтепродукты боевикам ИГ на подконтрольной им территории. Также в Минфине утверждают, что компания поставляла из Ирака в Сирию оружие под видом продовольствия.

В мае Франция ввела санкции на полгода против ряда компаний из Сирии, Ливана и Китая, которых заподозрили в связях с сирийской программой по производству химоружия. Речь шла о компаниях Sigmatec и Al Mahrous Group из Сирии, Technolab из Ливана и китайской торговой компании из Гуанчжоу. Также под санкции попали двое сирийцев и один ливанец.

