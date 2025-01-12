Украина отправила гуманитарную помощь в Сирию после свержения Асада

Фото: Abubakar Garelnabei / WFP

Первая партия продовольственной помощи, а именно 500 тонн муки, уже были получены Сирией от Украины, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в телеграм-канале.

«В Сирию при поддержке «Всемирной продовольственной программы» уже поступила первая партия нашей помощи — 500 тонн муки», — говорится в сообщении.

Кроме этого, министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль и глава МИДа страны Андрей Сибига обсудили также продолжение продовольственной помощи Сирии в рамках президентской программы Grain from Ukraine («Зерно с Украины»).

Коваль отметил, что помимо Сирии Украина оказывает помощь и другим странам. Власти уже отправили почти 416 тонн подсолнечного масла в Мозамбик, поставка которого ожидается в начале февраля. Еще 73,4 тонны масла и 970,5 тонны муки в конце января прибудут в Джибути, а в Танзанию вскоре должны быть отправлены 453 тонны подсолнечного масла.

Как сообщало ранее ведомство, 500 тонн зерна были отправлены в Сирию с Украины 27 декабря. Затем, 30 декабря, Коваль прибыл с визитом в Сирию и обсудил с министром по вопросам сельского хозяйства страны Мохамедом Аль Ахмадом вопросы дальнейшего сотрудничества в агросекторе.

По словам Коваля, Сирия намерена снять пошлины на украинскую продукцию и продовольствие, для чего будет создана совместная рабочая группа.

В конце декабря 2024 года российская компания «СТГ Инжиниринг» приостановила поставки зерна в Сирию после свержения правительства Башара Асада, однако сообщила, что готова их возобновить после налаживания отношений с новыми сирийскими властями.

Как заявил генеральный директор компании Дмитрий Трифонов, «СТГ Инжиниринг» поставляла пшеницу в Сирию на протяжении трех лет, а ежемесячный объем поставок составлял 1,1 млн тонн.