Финский президент представил исход вступления в НАТО при Трампе

Александр Стубб (Фото: Carl Court / Getty Images)

Финляндия и Швеция вряд ли смогли бы стать членами НАТО в современных условиях при президенте США Дональде Трампе. Такое мнение президент Финляндии Александр Стубб высказал в интервью газете Financial Times.

«Если бы мы сейчас вместе со Швецией подали заявку на членство в НАТО, я не уверен, что мы бы его получили», — сказал финский лидер.

По словам Стубба, сейчас стремление Финляндии и Швеции в НАТО могло быть воспринято как провокация.

«Но все произошло очень быстро, и люди поняли, что мы являемся поставщиком безопасности, а не ее потребителем, что мы хотим укрепить северо-восточный фланг альянса, и поэтому нам стоит присоединиться к крупным оборонным державам», — добавил он.

По мнению Стубба, Дональд Трамп вряд ли выведет США из НАТО, как это было с ВОЗ и Парижским соглашением по климату. Как считает финский президент, на то есть множество причин. Первая заключается в том, что, американский президент испытывает неприязнь к международным организациям, например, к ООН и ее агентствам, однако на самом деле ему нравятся региональные организации, такие как НАТО, убежден Стубб.

По его мнению, содержание военного блока НАТО для США обходится дешево.

«Возглавлять крупнейший военный альянс в мире, будучи крупнейшей военной сверхдержавой в мире, я думаю, в интересах США», — полагает Стубб. По его словам, сейчас 23 страны НАТО тратят 2% от ВВП на оборону, в то время как в 2014 году это требование выполняли только три государства — члена НАТО. В свою очередь Финляндия тратит на оборонные нужды около 2,4–2,5% от ВВП.

Швеция и Финляндия вместе подали заявку на вступление в НАТО весной 2022 года. Финляндия вступила в НАТО весной 2023 года, став 31-м членом блока. Швеция присоединилась к альянсу 7 марта 2024 года.

Президент Владимир Путин говорил, что у Москвы будут проблемы с Финляндией из-за ее вступления в НАТО. Он пообещал в связи с решением Хельсинки создать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения.



В ответ на вступление Швеции в НАТО российские власти пообещали ответные меры, объяснив это необходимостью купирования угроз. В Кремле указывали, что решение Стокгольма несет негативные последствия для безопасности России.