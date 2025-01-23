Песков анонсировал международный разговор Путина, «но не тот»
В середине дня 23 января у президента России Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Сразу скажу вам — это не тот разговор, но не менее важный для нас», — сказал Песков.
В день инаугурации президента США Дональда Трампа Владимир Путин на совещании Совбеза заявил, что поздравляет его со вступлением в должность. Российский президент добавил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.
На следующий день Песков сообщал, что США и Россия не начали еще подготовку телефонного разговора Путина и Трампа.
Сам Трамп заявлял, что планирует встретиться с Путиным. «Мы постараемся сделать это как можно быстрее», — сказал Трамп.
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