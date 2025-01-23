Трамп назвал советников Байдена одной из причин конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Джо Байдена были некомпетентные советники по ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Глава США также заявил, что конфликт на Украине не должен был даже начаться.
«Джо Байден получал ужасные советы. <...> У него были плохие советники по Украине, плохие рекомендации, этот конфликт не должен был произойти», — сказал он.
Трамп ранее предложил два пути прекращения украинского конфликта: «легкий» и «трудный». Он отметил, что первый вариант предполагает согласие России на условия Вашингтона.
«Легкий способ всегда лучше», — подчеркнул Трамп.
Если сделка не будет достигнута, президент пригрозил «трудным» вариантом: повышением тарифов и введением санкций на все российские товары, которые Россия продает США и ряду других стран. Трамп добавил, что любит российский народ и не хочет причинить вред России, но иначе у него «не останется выбора».
Россия ранее заявляла о готовности к переговорам, однако ее условия, включая признание новых территорий и внеблоковый статус Украины, Киев расценил как ультиматум. В день инаугурации Трампа 20 января Владимир Путин подтвердил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США.
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