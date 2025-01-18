ВТБ запланировал открыть в Иране дочерний банк
ВТБ запросило у властей Ирана разрешение на открытие дочернего банка в республике и рассчитывает получить ответ до конца 2025 года, сообщил журналистам глава кредитной организации Андрей Костин.
«Мы до конца этого года планируем открыть банк в Иране», — сказал Костин (цитата по ТАСС).
По его словам, у ВТБ есть представительство в этом государстве и организация работает над приемом карт банка в Иране. «Мы планируем, что эта система будет расширена и любой российский гражданин, который приедет в Иран, сможет пользоваться картами, расплачиваться», — отметил Костин.
В мае 2023 года ВТБ открыл свое представительство в Иране, став первым российским банком с бизнесом на территории этой страны. В декабре 2022 года банк запустил трансграничные денежные переводы в иранских риалах, позволив отправить деньги в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц.
В ноябре 2024 года, председатель Центробанка Исламской Республики Мохаммад Реза Фарзин сообщил о том, что банковские карты российской платежной системы «Мир» начнут работать на территории Ирана с нового года.
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