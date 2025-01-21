Медведев назвал диалог Путина и Си Цзиньпина признаком многополярности

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, которые прошли после инаугурации президента США Дональда Трампа, — это «лучшее» доказательство многополярности современного мира и стратегического партнерства Москвы и Пекина. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он отметил заинтересованность мира в развитии и процветании всего человечества, а не в «золотом веке Америки», о котором заявил Трамп. В конце сообщения Медведев на русском и китайском призвал «сделать мир лучше».

Инаугурация Трампа прошла 20 января. После нее республиканец подписал первые указы. Он сделал это прямо на стадионе One Capital Arena в Вашингтоне, где проходила встреча нового главы государства с его сторонниками.

Спустя несколько часов Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. В ходе них главы государств также обсудили контакты с администрацией Трампа.