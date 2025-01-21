Медведев назвал диалог Путина и Си Цзиньпина признаком многополярности
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, которые прошли после инаугурации президента США Дональда Трампа, — это «лучшее» доказательство многополярности современного мира и стратегического партнерства Москвы и Пекина. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Он отметил заинтересованность мира в развитии и процветании всего человечества, а не в «золотом веке Америки», о котором заявил Трамп. В конце сообщения Медведев на русском и китайском призвал «сделать мир лучше».
Инаугурация Трампа прошла 20 января. После нее республиканец подписал первые указы. Он сделал это прямо на стадионе One Capital Arena в Вашингтоне, где проходила встреча нового главы государства с его сторонниками.
Спустя несколько часов Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. В ходе них главы государств также обсудили контакты с администрацией Трампа.
Читайте РБК в Telegram.
Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста
Кремль опубликовал кадры видеоконференции Путина и Си Цзиньпина
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю
Как визит в Россию довел словацкого премьера до вотума недоверия
Власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ставки
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
В центре Санкт-Петербурга начали снос знаменитых ларьков. Видео
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов