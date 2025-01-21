Путин и Си Цзиньпин обсудили контакты с администрацией Трампа

Разговор Путина и Си Цзиньпина не был связан с инаугурацией Трампа, но политики обсудили развитие возможных контактов с администрацией США, сообщил Ушаков. Си Цзиньпин говорил с Трампом до его инаугурации, а 21 января — с Путиным

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обсудили развитие возможных контактов с новой администрацией США при Дональде Трампе. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что в ходе разговора по видеосвязи, который состоялся 21 января, Путин и Си Цзиньпин затронули тему конфликта на Украине с учетом прихода Трампа к власти. Однако сам телефонный звонок не связан с инаугурацией Трампа, подчеркнул Ушаков. Путин и Си Цзиньпин традиционно созваниваются в начале года, и соответствующая договоренность была достигнута еще в декабре, пояснил он. Российская сторона не пыталась соотнести эту дату с инаугурацией в Вашингтоне, добавил помощник президента.

Китайский лидер, по словам Ушакова, в общих чертах проинформировал Путина о телефонном разговоре, который провел с Трампом 17 января.

«С обеих сторон отмечена готовность выстраивать отношения с США на основе взаимного уважения. Было отмечено, что мы открыты к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту, если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона — мы их подхватим и будем готовы проводить переговоры и контакты», — сказал он.

Путин в беседе с Си Цзиньпином вновь подчеркнул, что целью возможного урегулирования должна быть не короткая передышка, а мир.

«Наш президент отметил, что несмотря на информацию СМИ о намерении президента Трампа организовать, в частности, телефонный разговор с нами, никаких конкретных приложений на этот счет пока из Вашингтона не поступало», — добавил помощник главы государства.

Кремль видит сообщения СМИ о подготовке администрации Трампа к диалогу с Россией, сказал Ушаков. Он упомянул также сообщения о том, что Трамп дал поручение связаться с российскими представителями в ближайшие дни. О том, что президент США поручил своим помощникам подготовить разговор с Путиным через несколько дней после его инаугурации, в частности, писал CNN.

Москва готова «принять сигналы», однако пока конкретных выходов на российских представителей из Вашингтона не было, отметил Ушаков.

Во время переговоров 21 января Путин и Си Цзиньпин обсудили не только Украину, но и Азиатско-Тихоокеанский регион, а также обстановку на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, сообщил помощник российского президента. Кроме того, обсуждалось развитие событий в Сирии и некоторые другие темы, уточнил он.

Инаугурация Трампа на пост президента США состоялась накануне, 20 января. Незадолго до инаугурации он заявил, что собирается встретиться с Путиным «очень скоро», но исключил встречу до принятия присяги.

Путин во время прямой линии 19 декабря также заявил о готовности к встрече с Трампом. «Не знаю, когда мы встретимся. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал он. Поздравляя Трампа со вступлением в должность, российский президент заявил о готовности к диалогу по украинскому конфликту. Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно обещал урегулировать его.