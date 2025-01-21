Лукашенко сказал, что ему не понравилась инаугурация Трампа

Дональд Трамп (Фото: Morry Gash / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что ему не понравилась инаугурация президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис», — сказал Лукашенко о словах Трампа в адрес предыдущего президента и администрации.

Выступление Трампа президент Белоруссии слушал в прямом эфире. По его словам, хоть он и «был не в восторге» от бывшего президента США Джо Байдена, тот выглядел приличнее.

Он также подчеркнул, что это его мнение и эмоциональное впечатление и что он очень негативно воспринял инаугурацию.

Лукашенко сказал, что в какой-то момент перестал слушать инаугурацию, «когда он начал поносить этого Байдена, Харрис и прочих». «Так нельзя. Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя», — сказал он. По мнению Лукашенко, если предыдущие президенты что-то «плохо делали», то «исправляй эти ошибки». В свою очередь «народ увидит — скажет спасибо».