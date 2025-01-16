 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко подарили мотоцикл «Минск»

Александр Лукашенко&nbsp;с&nbsp;мотоциклом &laquo;Минск Д4 125&raquo; в Минском городском технопарке, 16 января 2025 года
Александр Лукашенко с мотоциклом «Минск Д4 125» в Минском городском технопарке, 16 января 2025 года (Фото: Сайт президента Республики Беларусь)

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл «Минск» во время его визита на площадку «МотоВелоЗавод» в Минском городском технопарке, сообщает БелТА.

Сотрудники завода вручили главе государства «Минск Д4 125» — это первый мотоцикл, который выпустило предприятие после начала реконструкции. Модель рассчитана для езды в дорожных условиях стран СНГ. На преподнесенный Лукашенко мотоцикл нанесли надпись: «Первому — первый».

Работники поблагодарили президента за принятые им решения по сохранению завода. Политик отметил, что оставит транспортное средство в своем автопарке.

«Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», — сказал президент Белоруссии.

«МотоВелоЗавод» расположен на территории технопарка в белорусской столице. Территорию предприятия начали реконструировать в 2021 году по предложению Лукашенко. Минскому городскому технопарку передали земельный участок площадью 27,6 га, на котором были расположены 60 отдельно стоящих зданий.

Лукашенко призвал построить в Белоруссии вторую АЭС
Экономика
Александр Лукашенко

На месте завода строят новые корпуса, здесь будут располагаться несколько производств малого и среднего бизнеса. Изначально работы на объекте планировали завершить к 2030 году, однако строители готовятся сдать работу раньше. Сейчас у технопарка 68 арендаторов и 26 резидентов.

Читайте РБК в Telegram.

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В России третий год подряд снизилось производство алкоголя. Причины

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Aston Martin показал новый родстер. Фото и подробности

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина

Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Минск мотоцикл Александр Лукашенко
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко призвал построить в Белоруссии вторую АЭС
Экономика
Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk. Видео
Общество
Лукашенко подарил султану Омана пистолет-пулемет Шпагина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 106,1 (-0,15) Инвестиции, 15 янв, 17:55 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 102,81 (-0,63) Инвестиции, 15 янв, 17:55
Захарова заявила о недоумении из-за реакции Еревана на слова КиселеваПолитика, 17:09
Эстония направит более €30 млн на укрепление границы с РоссиейПолитика, 16:51
Минфин предложил начать раньше маркировать импортный алкоголь в РоссииВино, 16:50
«Биннофарм Групп» открыла представительство во ВьетнамеПресс-релиз, 16:49
Кишинев заявил о риске эскалации из-за помощи России газом ПриднестровьюПолитика, 16:46
Tennis Channel узнал о возможном штрафе Даниилу Медведеву до $100 тыс.Спорт, 16:45
В «ДОМ.РФ» предупредили о банкротствах застройщиков в 2025 годуБизнес, 16:40
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Израиле опубликовали полный текст соглашения с ХАМАСПолитика, 16:36
Британская BP решила уволить почти 5 тыс. сотрудников для снижения затратБизнес, 16:34
Лукашенко подарили мотоцикл «Минск»Политика, 16:31
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 16:30
В Новой Москве после реконструкции открылся городской вокзал ЩербинкаГород, 16:27
Минцифры поддержало создание тревожной кнопки на «Госуслугах»Технологии и медиа, 16:23
В 2024 году профессиональные пробы прошли более 50 тыс. школьников МосквыГород, 16:22