Лукашенко подарили мотоцикл «Минск»
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл «Минск» во время его визита на площадку «МотоВелоЗавод» в Минском городском технопарке, сообщает БелТА.
Сотрудники завода вручили главе государства «Минск Д4 125» — это первый мотоцикл, который выпустило предприятие после начала реконструкции. Модель рассчитана для езды в дорожных условиях стран СНГ. На преподнесенный Лукашенко мотоцикл нанесли надпись: «Первому — первый».
Работники поблагодарили президента за принятые им решения по сохранению завода. Политик отметил, что оставит транспортное средство в своем автопарке.
«Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», — сказал президент Белоруссии.
«МотоВелоЗавод» расположен на территории технопарка в белорусской столице. Территорию предприятия начали реконструировать в 2021 году по предложению Лукашенко. Минскому городскому технопарку передали земельный участок площадью 27,6 га, на котором были расположены 60 отдельно стоящих зданий.
На месте завода строят новые корпуса, здесь будут располагаться несколько производств малого и среднего бизнеса. Изначально работы на объекте планировали завершить к 2030 году, однако строители готовятся сдать работу раньше. Сейчас у технопарка 68 арендаторов и 26 резидентов.
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