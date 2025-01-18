Лукашенко помиловал 23 обвиненных в экстремизме

Это первый указ Лукашенко о помиловании в этом году. В прошлом он помиловал более сотни человек, обвинявшихся в экстремизме, участников протестов, а также приговоренного к смертной казни немца

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 23 человека, которых обвиняли в совершении экстремистских преступлений, говорится на сайте главы государства.

«Все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись. Это три женщины и 20 мужчин. Среди помилованных 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один — многодетный отец», — сказано в сообщении.

Других данных о помилованных не приводится.

МВД будет следить, чтобы поведение этих лиц было «правопослушным».

В течение прошлого года Лукашенко несколько раз выпускал указы о помиловании. В августе его получили 30 осужденных за «преступления протестной направленности» — 14 женщин и 16 мужчин, у некоторых из них были «серьезные заболевания», другие были пенсионерами. «Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни», — сообщалось тогда.

Массовые протесты в Белоруссии прошли в 2020 году и были связаны с официальными итогами выборов президента. Согласно объявленным данным, Лукашенко набрал 80,1%, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%.

В сентябре—декабре Лукашенко выпустил несколько указов о помиловании фигурантов дел экстремистской направленности — всего около 80 человек.

В июле Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни. Белоруссия — последняя европейская страна, где применяется такой вид наказания, казнь осуществляется путем расстрела.

Кригера обвиняли в терроризме, наемничестве и еще по четырем статьям, поскольку он устроил взрыв на железнодорожной станции Озерище под Минском, фотографировал военные объекты по заданию Украины и хотел присоединиться к белорусскому подразделению, воюющему на стороне ВСУ и признанному Минском экстремистским.