 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах в Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пожелал по телефону кандидату в президенты Белоруссии и ее действующему лидеру Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении также говорится, что главы государств подтвердили желание укреплять союз и стратегическое партнерство их стран, пообещав друг другу дальнейшие личные контакты.

Лукашенко помиловал 23 обвиненных в экстремизме
Общество
Александр Лукашенко

Предыдущие выборы главы государства состоялись 9 августа 2020 года. По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. В ее штабе не признали итогов голосования и указали на масштабные фальсификации. Это привело к массовым протестам в стране в течение нескольких месяцев.

Лукашенко, заявивший о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру, в 2020 году, после принятия новой Конституции, обещал, что не будет еще раз занимать этот пост. В январе этого года он заявлял, что не держится за власть и сделает все, чтобы безболезненно передать ее «новому поколению», так как надеется пожить «еще при новой власти». В случае победы это будет седьмой срок Лукашенко у власти.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президентские выборы в Белоруссии в 2025 году не могут быть свободными и честными.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин выборы президента Белоруссия
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лукашенко помиловал 23 обвиненных в экстремизме
Общество
Лукашенко подарили мотоцикл «Минск»
Политика
Лукашенко заявил, что Зеленский пытается втянуть Белоруссию в войну
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
СК возбудил новое дело против украинских военных в Курской областиПолитика, 15:34
Меркель дала совет по общению с ТрампомПолитика, 15:31
Маск предрек крах Европы из-за повсеместного пессимизмаПолитика, 15:27
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Артур Юсупов завершил карьеруСпорт, 15:25
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе15:24
Царукян поддержал решение UFC не давать ему бой с Махачевым после травмыСпорт, 15:05
Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах в БелоруссииПолитика, 14:55
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Умар раскритиковал судей. Бойцы UFC о поражении НурмагомедоваСпорт, 14:52
Как прошли крещенские купания в городах России. ВидеоОбщество, 14:47
За ночь шторм вынес новые скопления мазута на пляжи АнапыОбщество, 14:43
«Страна» узнала об обсуждении в Киеве санкций против ПорошенкоПолитика, 14:39
Джокович сыграет с Алькарасом в четвертьфинале Australian OpenСпорт, 14:34
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
Большунов не попал в призеры, упав на последнем километре скиатлонаСпорт, 14:20