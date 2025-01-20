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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Байден и Харрис лишь один раз встали и похлопали во время речи Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом
Джо Байден и Камала Харрис слушают инаугурационную речь президента США Дональда Трампа
Джо Байден и Камала Харрис слушают инаугурационную речь президента США Дональда Трампа (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Байден и Харрис лишь один раз встали и похлопали во время речи Трампа
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46-й президент США Джо Байден и 49-й вице-президент Камала Харрис лишь один раз встали во время речи Дональда Трампа во время инаугурации. Все остальное время они не вставали со своих мест и не хлопали своему преемнику.

«Моя роль, которой я буду больше всего гордится, это роль миротворца и объединителя. Вчера вы увидели, что заложники на Ближнем Востоке возвращаются к своим семьям», — сказал Трамп, рассказывая о первом обмене заложниками между Израилем и ХАМАС. После этого все присутствующие в зале — встали и начали аплодировать. При этом с небольшой задержкой это сделали и Джо Байден и Камала Харрис. Во время аплодисментов Харрис что-то сказала Байдену.

Еще в один момент Байден и Харрис похлопали словам Трампа, но не стали вставать. Это произошло после слов: «Мы также отправим американских астронавтов на Марс, чтобы они установили звездно-полосатый флаг на Марсе». Наконец, встали Байден и Харрис, но не стали хлопать по окончанию речи Трампа.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, 46-й президент США
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Камала Харрис

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