Байден и Харрис лишь один раз встали и похлопали во время речи Трампа
46-й президент США Джо Байден и 49-й вице-президент Камала Харрис лишь один раз встали во время речи Дональда Трампа во время инаугурации. Все остальное время они не вставали со своих мест и не хлопали своему преемнику.
«Моя роль, которой я буду больше всего гордится, это роль миротворца и объединителя. Вчера вы увидели, что заложники на Ближнем Востоке возвращаются к своим семьям», — сказал Трамп, рассказывая о первом обмене заложниками между Израилем и ХАМАС. После этого все присутствующие в зале — встали и начали аплодировать. При этом с небольшой задержкой это сделали и Джо Байден и Камала Харрис. Во время аплодисментов Харрис что-то сказала Байдену.
Еще в один момент Байден и Харрис похлопали словам Трампа, но не стали вставать. Это произошло после слов: «Мы также отправим американских астронавтов на Марс, чтобы они установили звездно-полосатый флаг на Марсе». Наконец, встали Байден и Харрис, но не стали хлопать по окончанию речи Трампа.
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