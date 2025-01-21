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Как защититься от мошенников ,  
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Мошенники придумали новую схему обмана с мемкоином Трампа

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники начали создавать новые сайты для кражи средств с криптокошельков и для привлечения внимания упоминают криптовалюту президента США Дональда Трампа $TRUMP (Official Trump). Об этом «Известиям» сообщила старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына.

Она отметила, что эксперты уже обнаружили более десятка таких сайтов. По ее словам, на одном из обнаруженных сайтов предлагается перевести криптовалюту по реквизитам под предлогом покупки мемкоина Трампа, но на самом деле средства поступят на кошелек злоумышленников.

«Также мошенники могут «угнать» криптокошелек или подключить к нему программу-дрейнер (программу для быстрого вывода средств с криптокошельков. — РБК) для вывода с него всех средств», — отметила аналитик.

Синицына призвала обладателей криптокошельков быть внимательными и не привязывать их к сомнительным сайтам.

Мелания Трамп сообщила о запуске собственного мемкоина
Финансы
Мелания Трамп

В середине января Трамп объявил о запуске собственного мемкоина. К его постам в Х и Truth Social приложена ссылка, которая ведет на страницу под названием Trump Meme, где можно приобрести криптовалюту. Вскоре о запуске собственной криптовалюты также сообщила супруга Трампа Мелания.

Мемкоин (memecoin) — это криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, созданная ради шутки, а также заработка на росте ее курса.

Менее чем за сутки после запуска криптовалюта $TRUMP выросла в цене на 578%, а общий объем торгов превысил $10 млрд.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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