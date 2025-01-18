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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп сообщил о запуске своего мемкоина

Дональд Трамп сообщил о запуске своего мемкоина
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Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Rebecca Noble / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) запустил собственную шуточную криптовалюту. Соответствующие посты политик опубликовал на своих аккаунтах в Truth Social и X.

К посту приложена ссылка, которая ведет на страницу под названием Trump Meme, где можно приобрести мемкоин.

Фото: realDonaldTrump / X
Фото: realDonaldTrump / X

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Политика
Бо Хайнс

Мемкоин (memecoin) — это криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, созданная ради шутки, а также заработка на росте ее курса. Чаще всего мемкоины отсылают к интернет-мемам, социальным трендам или каким-то событиям. Зачастую создатели подобных криптовалют заранее объявляют, что не собираются заниматься развитием проекта, но пользователи все равно продолжают покупать токены-мемы в надежде на получение прибыли в сотни и тысячи процентов за короткий промежуток времени.

В 2024 году мемкоины стали самым быстрорастущим сектором на крипторынке с совокупным ростом капитализации более чем на 1800% с начала года. Среди них есть и те, которые посвящены политике: MAGA (TRUMP), Maga Hat (MAGA), Super Trump (STRUMP), Kamala Horris (KAMA).

Трамп неоднократно высказывался в поддержку криптовалют. Так, он планирует издать указ, согласно которому криптовалюта будет названа национальным приоритетом. Обсуждается вопрос о включении в указ директивы для всех госучреждений по пересмотру политики в отношении цифровых активов и, возможно, приостановке любых судебных разбирательств, связанных с криптовалютами.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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