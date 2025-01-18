Трамп сообщил о запуске своего мемкоина

Дональд Трамп (Фото: Rebecca Noble / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) запустил собственную шуточную криптовалюту. Соответствующие посты политик опубликовал на своих аккаунтах в Truth Social и X.

К посту приложена ссылка, которая ведет на страницу под названием Trump Meme, где можно приобрести мемкоин.

Фото: realDonaldTrump / X

Мемкоин (memecoin) — это криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, созданная ради шутки, а также заработка на росте ее курса. Чаще всего мемкоины отсылают к интернет-мемам, социальным трендам или каким-то событиям. Зачастую создатели подобных криптовалют заранее объявляют, что не собираются заниматься развитием проекта, но пользователи все равно продолжают покупать токены-мемы в надежде на получение прибыли в сотни и тысячи процентов за короткий промежуток времени.

В 2024 году мемкоины стали самым быстрорастущим сектором на крипторынке с совокупным ростом капитализации более чем на 1800% с начала года. Среди них есть и те, которые посвящены политике: MAGA (TRUMP), Maga Hat (MAGA), Super Trump (STRUMP), Kamala Horris (KAMA).

Трамп неоднократно высказывался в поддержку криптовалют. Так, он планирует издать указ, согласно которому криптовалюта будет названа национальным приоритетом. Обсуждается вопрос о включении в указ директивы для всех госучреждений по пересмотру политики в отношении цифровых активов и, возможно, приостановке любых судебных разбирательств, связанных с криптовалютами.