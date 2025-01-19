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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Мемкоин Трампа подорожал на 660% менее чем за сутки

Мемкоин Трампа $TRUMP подорожал в четыре раза за сутки
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Криптовалюта на пике выросла на 660% относительно цены на момент начала торгов. Сейчас рост составляет 578%, Official Trump торгуется за $29,11

Запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта $TRUMP (Official Trump) менее чем за сутки выросла в цене на 578%, а общий объем торгов превысил $10 млрд, свидетельствуют данные CoinGecko.

При запуске валюта торговалась на уровне $4,29 за единицу. На пике, к 19:10 мск 18 января, ее стоимость достигала $32,61 (рост на 660%). К 01:53 мск 19 января цена упала до $29,11. Таким образом, рост с момента запуска составлял $578,5%.

Объем торгов за 24 часа на момент публикации составляет $13,1 млрд.

Трамп запустил собственную шуточную криптовалюту накануне. В соцсетях Truth Social и X он опубликовал посты, к которым приложил ссылку на страницу под названием Trump Meme, где можно приобрести мемкоин.

Трамп сообщил о запуске своего мемкоина
Политика
Дональд Трамп

Мемкоин (memecoin) — это криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, созданная ради шутки, а также заработка на росте ее курса. Чаще всего мемкоины отсылают к интернет-мемам, социальным трендам или каким-то событиям. Зачастую создатели подобных криптовалют заранее объявляют, что не собираются заниматься развитием проекта, но пользователи все равно продолжают покупать токены-мемы в надежде на получение прибыли в сотни и тысячи процентов за короткий промежуток времени.

Трамп неоднократно высказывался в поддержку криптовалют. Bloomberg писал, что избранный президент США планирует издать указ, согласно которому криптовалюта будет названа национальным приоритетом. Обсуждается вопрос о включении в документ директивы для всех госучреждений по пересмотру политики в отношении цифровых активов и, возможно, приостановке любых судебных разбирательств, связанных с криптовалютами, сообщало агентство.

В ходе предвыборной гонки Трамп обещал сделать США «криптостолицей планеты». «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — говорил он.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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