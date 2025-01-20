Мелания Трамп сообщила о запуске собственного мемкоина
Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания запустила собственную шуточную криптовалюту. Об этом она написала в соцсети Х (Twitter).
«Вы можете купить $MELANIA уже сейчас», — написала Мелания Трамп.
Республиканец также репостнул публикацию о появлении мемкоина супруги. В первый час после начала продаж валюта торговалась на уровне $6,3 за единицу.
При этом запущенный Трампом мемкоин потерял в цене почти 50% после публикации новости о криптовалюте его супруги.
Мемкоин (memecoin) — это криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, созданная ради шутки, а также заработка на росте ее курса.
18 января Трамп запустил собственную шуточную криптовалюту. За сутки $TRUMP вырос в цене на 578%. Общий объем торгов мемкоина превысил $10 млрд.
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