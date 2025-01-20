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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Путин поручил «сделать все» для освобождения российского заложника ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Президент России Владимир Путин поручил МИДу «сделать все» для освобождения одного из заложников ХАМАС с двойным гражданством, одно из которых — российское.

С соответствующим указанием глава государства обратился к руководителю дипломатического ведомства Сергею Лаврову и другим постоянным членам Совета безопасности России.

«Среди остающихся заложников есть еще один человек с двойным гражданством, с российским. Я просил бы и вас по линии Министерства иностранных дел, и других коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос, не забывать об этом и сделать все, чтобы наш гражданин оказался на свободе», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

Лавров ответил, что работа в данном направлении ведется.

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19 января вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Первый этап рассчитан на 42 дня, в рамках сделки группировка освободит 33 заложника в обмен на сотни палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. В список на обмен попал и российский гражданин Александр Труфанов.

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дипломат, политик, Министр иностранных дел России
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