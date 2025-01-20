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Военная операция на Украине ,  
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Над Мелитополем сбили четыре БПЛА самолетного типа

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Над Мелитополем были сбиты четыре БПЛА самолетного типа, сообщила администрация города в телеграм-канале.

«Сегодня около восьми утра противник осуществил попытку атаковать Мелитополь БПЛА. Пострадавших нет», — рассказали власти города.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов уточнил, что атака БПЛА произошла в период с 7:30 до 8:00.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Мелитополь является столицей Запорожской области с марта 2023 года. С начала военной операции регион неоднократно попадал под обстрел. 9 января при атаке БПЛА на Каменку-Днепровскую в Запорожской области пострадали три человека.

4 января беспилотник ВСУ на трассе в Васильевском муниципальном округе атаковал автомобиль, в котором находилась семья с ребенком. В результате удара мальчик погиб, его родители получили ранения разной степени тяжести.

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Мелитополь БПЛА атака Военная операция на Украине
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