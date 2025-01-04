Ребенок погиб при атаке беспилотника на автомобиль в Запорожской области
На трассе в Васильевском муниципальном округе в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, пострадал от атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Сын пары, которому было 10 лет, скончался. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести. Их сын скончался от ранений в машине скорой помощи.
«Выражаю искренние соболезнования семье ребенка, это страшная трагедия, с которой столкнулась семья», — написал губернатор. Он добавил, что за жизнь родителей ребенка борются врачи.
Днем 4 января беспилотник атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. Мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, получили множество травм и были доставлены в больницу.
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