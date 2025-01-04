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Военная операция на Украине ,  
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Ребенок погиб при атаке беспилотника на автомобиль в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

На трассе в Васильевском муниципальном округе в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, пострадал от атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Сын пары, которому было 10 лет, скончался. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам Балицкого, мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести. Их сын скончался от ранений в машине скорой помощи.

«Выражаю искренние соболезнования семье ребенка, это страшная трагедия, с которой столкнулась семья», — написал губернатор. Он добавил, что за жизнь родителей ребенка борются врачи.

В Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Днем 4 января беспилотник атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. Мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, получили множество травм и были доставлены в больницу.

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Теги
Запорожская область беспилотники Евгений Балицкий
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