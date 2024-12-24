Запорожские власти сообщили об атаке 8 реактивных дронов на Мелитополь

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Мелитополь атаковали восемь реактивных беспилотников самолетного типа. Об этом написал в своем Telegram сенатор и представитель запорожских властей Дмитрий Рогозин.

«Удар по городу Мелитополь сегодняшней ночью был нанесен не двумя, а 8 (восемью) ударными реактивными БПЛА самолетного типа. Бóльшая их часть подавлена средствами ПВО и РЭБ», — сообщил политик.

В ночь на 24 декабря член председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о двух сбитых дронах. Однако утром он уточнил, что «всего было шесть атак с использованием восьми дронов». По его словам, беспилотники были с реактивными двигателями.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в свою очередь, заявил о «шести атаках», при этом пять БПЛА были сбиты на подлете к городу, на удалении от жилых домов. По его словам, пострадавших нет.

Вечером 23 декабря администрация Мелитополя сообщила о двух взрывах. В городе работали системы ПВО, однако точную информацию о происходящем власти тогда предоставить не смогли.