Три человека пострадали при атаке украинских БПЛА в Запорожской области

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Украинские беспилотники нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. В результате атаки три человека получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Губернатор Запорожской области призвал жителей региона сохранять спокойствие, находиться в укрытиях и воздержаться от выхода на улицу до стабилизации обстановки.

«Опасность повторных ударов сохраняется. Работает система противовоздушной обороны», — отметил Балицкий.

4 января в Васильевском муниципальном округе Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором находилась семья с ребенком. В результате удара десятилетний мальчик получил смертельные ранения и скончался в машине скорой помощи, его родители получили ранения разной степени тяжести.