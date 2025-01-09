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Военная операция на Украине ,  
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Три человека пострадали при атаке украинских БПЛА в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские беспилотники нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. В результате атаки три человека получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Губернатор Запорожской области призвал жителей региона сохранять спокойствие, находиться в укрытиях и воздержаться от выхода на улицу до стабилизации обстановки.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

«Опасность повторных ударов сохраняется. Работает система противовоздушной обороны», — отметил Балицкий.

4 января в Васильевском муниципальном округе Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором находилась семья с ребенком. В результате удара десятилетний мальчик получил смертельные ранения и скончался в машине скорой помощи, его родители получили ранения разной степени тяжести.

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Запорожская область БПЛА Военная операция на Украине Евгений Балицкий
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