Три заложницы ХАМАС прибыли в Израиль. Видео
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео возвращения на родину трех заложниц ХАМАС, их матери находятся в пункте приема на юге страны и ждут своих дочерей. Об этом пресс-служба ЦАХАЛ сообщила в своем телеграм-канале.
«Три освобожденные заложницы пересекли израильскую территорию в сопровождении сил ЦАХАЛа и ISA (Израильское агентство безопасности. — РБК)», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как кортеж автомобилей с заложниками пересекает израильскую границу. Речь идет о трех израильтянках — Эмили Дамари (28 лет), Дорон Штейнбрехер (31 год) и Роми Гонен (24 года).
Дамари похитили из израильской общины Кфар-Аза, Штейнбрехер взяли в плен также в Кфар-Аза, Гонен была похищена из Кфар-Врадима во время музыкального фестиваля «Нова».
Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС начался сегодня, 19 января. Всего в списке на обмен — имена 33 заложников, сколько из них живы, неизвестно. В свою очередь, Израиль обязался передать сотни заключенных, которые находились в израильских тюрьмах по разным обвинениям, в том числе за убийство.
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