В Думе заявили о готовности бюджета к дополнительной индексации пенсий

Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за год, заявила «РИА Новости» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — сказала она.

Ранее Светлана Бессараб, которая также является членом этого думского комитета, сообщила, что правительство России может дополнительно проиндексировать страховые пенсии на 2,22% — столько составляет разница между годовой инфляцией и уже проведенной индексацией. Поднятие пенсий до уровня фактической инфляции обещал и глава Минтруда Антон Котяков.

С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, и сейчас она составляет 24 059 руб. Повышение выплаты коснулось как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих, для которых это стала первая индексация с 2015 года.

Инфляция же в России по итогам 2024 года составила 9,52%.