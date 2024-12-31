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Общество ,  
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Индексация пенсии работающим пенсионерам коснется 9 млн человек

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 января 2025 года около 9 млн работающих пенсионеров начнут получать увеличенные на 7,3% пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Речь идет об около 9 млн работающих пенсионеров, кто получит уже проиндексированные пенсии. Что касается индексации, то коэффициент используется 7,3%, это прогнозный индекс инфляции», — рассказал агентству Нилов.

Глава комитета отметил, что у правительства есть право доиндексировать пенсии, когда разница между прогнозом и реальной инфляцией будет подсчитана.

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Также глава Минтруда Антон Котяков заявил ранее, что пенсии будут дополнительно проиндексированы относительно базовых 7,3% в феврале, после того, как Росстат оценит фактическую годовую инфляцию. В целом индексация пенсий затронет порядка 37 млн граждан.

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