Минтруд пообещал дополнительную индексацию пенсий по фактической инфляции

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С 1 января 2025 года страховые пенсии проиндексируют на 7,3%, а в феврале дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции, заявил ТАСС глава Минтруда Антон Котяков.

«Уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете. При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции», — сказал он.

По словам Котякова, в середине января Росстат оценит фактическую годовую инфляцию, после чего власти примут решение о дополнительной индексации пенсий до этого уровня, что затронет около 37 млн человек.

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