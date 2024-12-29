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Минтруд пообещал дополнительную индексацию пенсий по фактической инфляции

Котяков: страховые пенсии дополнительно проиндексируют в феврале 2025 года
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С 1 января 2025 года страховые пенсии проиндексируют на 7,3%, а в феврале дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции, заявил ТАСС глава Минтруда Антон Котяков.

«Уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете. При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции», — сказал он.

По словам Котякова, в середине января Росстат оценит фактическую годовую инфляцию, после чего власти примут решение о дополнительной индексации пенсий до этого уровня, что затронет около 37 млн человек.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Согласно данным Росстата, рост цен с начала года к 23 декабря составил 9,5%. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию за этот период в 9,7%. Центробанк ожидает, что ее показатель по итогам года составит 8–8,5%.

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Россия Минтруд Антон Котяков индексация пенсии Инфляция пенсионеры страховые пенсии
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