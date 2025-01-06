Длительность отключений света в Приднестровье увеличили в два раза
Власти Приднестровья увеличили продолжительность веерных отключений электроэнергии с четырех до восьми часов в сутки из-за обострения энергокризиса, сообщает телеграм-канал правительства непризнанной республики. Электричество будут отключать два раза в сутки по четыре часа вместо одного раза.
Из-за дефицита, который начался после прекращения подачи российского газа в Молдавию в Приднестровье, возник дисбаланс потребления и выработки энергоресурса. Объема вырабатываемой энергии не хватает на покрытие потребления, отметили в кабмине.
Жителей Приднестровья призвали к строгой экономии электроэнергии и использованию альтернативных источников питания и обогрева.
Посольство России в Молдавии возложило ответственность за сложившуюся ситуацию на Украину и «коллективный Запад». После этого представителя посольства вызвали в МИД Молдавии.
3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии и отопления, причиной которых стали прекращенные с 1 января 2025 года поставки российского газа через территорию Украины. С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения, продленный на 60 дней в связи с энергетическим кризисом. Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, работает на российском газе и обеспечивает основную часть электроэнергии для страны.
В «Газпроме» сообщили, что с 1 января 2025 года прекращают поставки газа в Молдавию из-за накопившихся долгов. В Приднестровье также предупредили жителей о возможных временных отключениях газоснабжения в случае дальнейшего сокращения или прекращения поставок газа. 31 декабря Болгария заявила о готовности помочь Молдавии с альтернативными поставками газа.
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