В Тульской области предупредили об угрозе атаки дронов

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В Тульской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщила пресс-служба министерства безопасности региона.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА.

Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Ранее вечером 13 января в пяти российских регионах объявили об опасности ударов с воздуха. Режим воздушной тревоги ввели в Севастополе. Сигнал ракетной опасности прозвучал в Орловской, Белгородской и Курской областях. Власти Херсонской области объявили авиационную опасность.

В тот же день в селе Зозули Борисовского района Белгородской области женщина и годовалый ребенок получили ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспилотник-камикадзе атаковал их автомобиль.

Еще одна пострадавшая обратилась в городскую больницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой, которую она получила в результате атаки на частный дом в селе Лозовом Белгородского района.