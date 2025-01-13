В Тульской области предупредили об угрозе атаки дронов
В Тульской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщила пресс-служба министерства безопасности региона.
«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА.
Будьте бдительны», — говорится в сообщении.
Ранее вечером 13 января в пяти российских регионах объявили об опасности ударов с воздуха. Режим воздушной тревоги ввели в Севастополе. Сигнал ракетной опасности прозвучал в Орловской, Белгородской и Курской областях. Власти Херсонской области объявили авиационную опасность.
В тот же день в селе Зозули Борисовского района Белгородской области женщина и годовалый ребенок получили ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспилотник-камикадзе атаковал их автомобиль.
Еще одна пострадавшая обратилась в городскую больницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой, которую она получила в результате атаки на частный дом в селе Лозовом Белгородского района.
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