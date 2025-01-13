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Военная операция на Украине ,  
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В Тульской области предупредили об угрозе атаки дронов

В Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Parilov / Shutterstock
Фото: Parilov / Shutterstock

В Тульской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщила пресс-служба министерства безопасности региона.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА.
Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Ранее вечером 13 января в пяти российских регионах объявили об опасности ударов с воздуха. Режим воздушной тревоги ввели в Севастополе. Сигнал ракетной опасности прозвучал в Орловской, Белгородской и Курской областях. Власти Херсонской области объявили авиационную опасность.

В пяти регионах объявили об опасности ударов с воздуха
Политика
Севастополь

В тот же день в селе Зозули Борисовского района Белгородской области женщина и годовалый ребенок получили ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспилотник-камикадзе атаковал их автомобиль.

Еще одна пострадавшая обратилась в городскую больницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой, которую она получила в результате атаки на частный дом в селе Лозовом Белгородского района.

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Тульская область дроны ВСУ Воздушная тревога
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