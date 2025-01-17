В Смоленской области объявили опасность беспилотников
Губернатор Смоленской области Василий Анохин объявил опасность БПЛА в регионе, сообщив об этом в своем телеграм-канале.
«Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА!» — написал он.
Анохин призвал сохранять спокойствие и избегать открытых пространств.
В Воронежской области также объявили опасность дронов, сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава Калужской области Владислав Шапша проинформировал о возгорании на территории промышленного предприятия в городе Людиново в результате атаки дрона. Населенный пункт находится близ границы с Брянской областью, где, по данным Минобороны, вечером сбили семь дронов.
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