В Смоленской области объявили опасность беспилотников

Губернатор Смоленской области Василий Анохин объявил опасность БПЛА в регионе, сообщив об этом в своем телеграм-канале.

«Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА!» — написал он.

Анохин призвал сохранять спокойствие и избегать открытых пространств.

В Воронежской области также объявили опасность дронов, сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава Калужской области Владислав Шапша проинформировал о возгорании на территории промышленного предприятия в городе Людиново в результате атаки дрона. Населенный пункт находится близ границы с Брянской областью, где, по данным Минобороны, вечером сбили семь дронов.