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Военная операция на Украине ,  
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В Смоленской области объявили опасность беспилотников

Губернатор Анохин: в Смоленской области объявили опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Губернатор Смоленской области Василий Анохин объявил опасность БПЛА в регионе, сообщив об этом в своем телеграм-канале.

«Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА!» — написал он.

Анохин призвал сохранять спокойствие и избегать открытых пространств.

В Воронежской области также объявили опасность дронов, сообщил губернатор Александр Гусев.

Смоленский губернатор сообщил об уничтожении пяти дронов за ночь
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Глава Калужской области Владислав Шапша проинформировал о возгорании на территории промышленного предприятия в городе Людиново в результате атаки дрона. Населенный пункт находится близ границы с Брянской областью, где, по данным Минобороны, вечером сбили семь дронов.

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Смоленская область БПЛА Воронежская область
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