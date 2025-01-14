Губернатор сообщил о массированной атаке дронов на Тульскую область
Тульская область подвергается массированной атаке украинских беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.
По его словам, средства ПВО продолжают работу, воздушные цели поражены.
«Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется.
Ситуация находится на контроле», — написал он.
Вечером 13 января пресс-служба министерства безопасности Тульской области объявила об опасности атаки беспилотников. Область, как и другие российские регионы, периодически подвергается атакам дронов после начала военной операции.
Беспилотник в ночь на 14 января также сбили над Воронежской областью. Накануне вечером там также была объявлена угроза атаки дронов. Как сообщил губернатор Александр Гусев, пострадавших и разрушений на земле, по предварительным данным, нет. Опасность атаки дронов по-прежнему сохраняется.
Читайте РБК в Telegram.
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов