Губернатор сообщил о массированной атаке дронов на Тульскую область

На Тульскую область идет массированная атака украинских дронов, работают средства ПВО, сообщил Миляев. По его словам, воздушные цели поражены, пострадавших нет

Тульская область подвергается массированной атаке украинских беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.

По его словам, средства ПВО продолжают работу, воздушные цели поражены.

«Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется.

Ситуация находится на контроле», — написал он.

Вечером 13 января пресс-служба министерства безопасности Тульской области объявила об опасности атаки беспилотников. Область, как и другие российские регионы, периодически подвергается атакам дронов после начала военной операции.

Беспилотник в ночь на 14 января также сбили над Воронежской областью. Накануне вечером там также была объявлена угроза атаки дронов. Как сообщил губернатор Александр Гусев, пострадавших и разрушений на земле, по предварительным данным, нет. Опасность атаки дронов по-прежнему сохраняется.