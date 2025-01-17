Шольц назвал Илона Маска угрозой демократическому развитию Европы

Олаф Шольц (Фото: Florian Gaertner / imago-images.de / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «недопустимой» поддержку миллиардером Илоном Маском определенных политических сил в Европе и считает его угрозой ее демократическому развитию. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Он поддерживает крайне правых по всей Европе, в Великобритании, Германии, во многих-многих других странах, и это совершенно неприемлемо», — сказал Шольц на пресс-конференции.

Маск заявлял, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может «спасти Германию». В начале января он провел стрим с сопредседателем АдГ и кандидатом от нее на выборах канцлера Элис Вайдель. Миллиардер также высказывался в пользу освобождения анти-исламского правого активиста Томми Робинсона из тюрьмы, назвал правление премьер-министра Великобритании Кира Стармера тираническим и заявил о необходимости отставки политика.

«Мы должны критиковать не то, что миллиардер из других стран глобального мира выражает свое мнение, а то, что он говорит», — уточнил свою позицию германский лидер.

Он также добавил, что позиция Маска представляет опасность для демократического развития Европы.

Ранее Илон Маск назвал Олафа Шольца «дураком», в ответ на что тот назвал предпринимателя «троллем», а глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что Маск пересек границы допустимого между дружественными странами, поставив под угрозу отношения США и Германии.