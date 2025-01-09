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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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FT узнала о планах Маска добиваться отставки британского премьера

FT: Маск обсудил, как добиться отставки британского премьера Кира Стармера
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Богатейший человек мира изучает варианты, как досрочно прекратить полномочия главы правительства Британии, выяснила FT. Маск обвиняет Стармера в замалчивании массовых изнасилований, тот отвергает подобные суждения
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Leon Neal / Reuters)

Американский миллиардер Илон Маск хочет добиться отставки британского премьера Кира Стармера, он обсудил пути достижения этой цели с единомышленниками правых взглядов, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По сведениям издания, Маск рассматривает возможность поддержки других политических сил в королевстве, в том числе партии Reform UK, для дестабилизации правительства Великобритании, чтобы премьер ушел с должности еще до следующих парламентских выборов.

«Он считает, что сама западная цивилизация находится под угрозой», — объяснил ход мышления Маска один из источников FT.

Кир Стармер стал премьером полгода назад, в июле 2024 года. Следующие выборы должны состояться в середине 2029 года. Стармер — лидер Лейбористской партии, придерживающейся левоцентристских взглядов.

Маск придерживается противоположных, правых, взглядов и выражал поддержку соответствующим партиям за границей — британской Reform UK, немецкой Alternative für Deutschland.

Несколько британских премьеров за последние годы, в том числе Тони Блэр и Борис Джонсон, уходили в отставку в связи с падением рейтингов.

Маск публично требовал отставки Стармера. В начале января бизнесмен написал в X, что тот «должен уйти», поскольку стал «национальным позором».

Эта запись была связана со скандалом, разгоревшимся в Великобритании в последние недели. В начале января стало известно, что правительство королевства отказалось от национального расследования случаев насилия над детьми в городах на севере Англии. К примеру, с конца 1980-х до 2010-х годов в городе Ротерем произошло не менее 1,4 тыс. сексуальных преступлений против детей, к большинству из них была причастна банда, состоящая в основном из британцев пакистанского происхождения. Как передает Би-би-си, подростков обеих полов насиловали и заставляли заниматься проституцией.

Маск утверждает, что Стармер, который возглавлял в 2008–2013 годах Королевскую прокуратуру, знал о масштабах происходящего и замалчивал это.

Стармер обвинения Маска опровергает. С его слов, за время руководства прокуратурой, он добивался возобновления закрытых дел о насилии и принуждении несовершеннолетних к проституции, а также лично инициировал первое уголовное дело против этнической банды. «Те, кто распространяет ложь и дезинформацию как можно шире, думают не о жертвах, а о себе», — добавил премьер, не назвав Маска по имени.

Как подсчитал Би-би-си, во время работы Стармера в Королевской прокуратуре стали заводить больше дел против склонявших детей к сексуальной эксплуатации.

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Популярность Reform UK растет: согласно результатам опросов, сейчас ее поддерживают 22% против июльских 14%. У Лейбористской партии 28%, Консервативной партии — 24%.

Миллиардер считает, что лидер Reform UK Найджел Фарадж «не обладает необходимыми качествами» и лидером партии следует стать другому политику. «Что ж, это сюрприз! Илон — выдающаяся личность, но в этом я, боюсь, не соглашусь», — ответил британский политик.

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Илон Маск Великобритания отставка премьера Кир Стармер
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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