Шольц назвал «неплохой новостью» возможную встречу Трампа и Путина

Возможная встреча Трампа и Путина — это «неплохая новость», заявил Шольц, признав, что однажды наступит момент для реальных дискуссий. В Кремле на слова Трампа о подготовке встречи ответили, что Путин готов к контактам

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Вероятная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — это «неплохая новость», заявил канцлер Германии, кандидат на этот пост от СДПГ Олаф Шольц. Его слова приводит Tagesschau.

«В этом отношении это неплохая новость, если американский президент и российский президент также хотят встретиться», — сказал он.

Шольц признал, что однажды наступит момент для реальных дискуссий.

Германия продолжит поддерживать Украину и должна оставаться ее крупнейшим союзником в Европе, однако «убийства должны прекратиться», добавил немецкий канцлер. По его словам, стороны должны найти путь к урегулированию конфликта, однако условия мира не должны быть навязаны Киеву. Россия осуждает поставки Украине оружия и настаивает на урегулировании на своих условиях.

Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с Путиным, в том числе чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. И до, и после победы на президентских выборах республиканец заявлял о цели организовать переговоры между Москвой и Киевом.

10 января избранный президент США заявил, что Путин выразил желание провести встречу с ним и сейчас к ней идет подготовка. Когда и где может пройти мероприятие, он не уточнил.

В Кремле за день до этого, 9 января, отмечали, что не получали никаких запросов со стороны Трампа по поводу разговора с Путиным. На новое заявление избранного президента США там ответили, что Путин не раз говорил об открытости к контактам с иностранными лидерами, в том числе с Трампом. Для такого диалога никаких условий не требуется, только политическая воля и обоюдное желание, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конкретики пока по-прежнему никакой нет, исходим из обоюдной готовности к встрече; по всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, уже будут какие-то движения», — отмечал он.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.

О готовности принять возможную встречу Трампа и Путина заявила Швейцария. Однако политики сами должны попросить об этом, подчеркнули в швейцарском МИДе.