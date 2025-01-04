Шольц назвал Маска троллем в ответ на оскорбление

Илон Маск и Олаф Шольц (Фото: Patrick Pleul / dpa / Zentralbild / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал американского предпринимателя Илона Маска троллем и заявил, что не будет добиваться его расположения, после того как бизнесмен назвал немецкого политика «дураком». Об этом сообщило немецкое издание Stern.

На своей странице в соцсети X Маск написал, что Шольц «дурак», а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер — «антидемократический тиран».

«Федеральный президент не является антидемократическим тираном, а Германия — сильная и стабильная демократия. Маск может говорить все что хочет», — заявил Шольц в ответ на сообщение Маска.

Канцлер добавил, что не будет приглашать Маска в канцелярию, потому что не считает нужным добиваться его расположения, а также напомнил о правиле «не кормить троллей».

Ранее глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что Маск пересек «границы допустимого между дружественными странами» и его высказывания могут серьезно обострить отношения между США и Германией.

В своем новогоднем обращении к гражданам Германии Шольц ответил Маску, не обращаясь к нему напрямую: «Вы, граждане, решаете, что будет происходить в Германии. Это не решают владельцы социальных сетей».