Шольц назвал Маска троллем в ответ на оскорбление
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал американского предпринимателя Илона Маска троллем и заявил, что не будет добиваться его расположения, после того как бизнесмен назвал немецкого политика «дураком». Об этом сообщило немецкое издание Stern.
На своей странице в соцсети X Маск написал, что Шольц «дурак», а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер — «антидемократический тиран».
«Федеральный президент не является антидемократическим тираном, а Германия — сильная и стабильная демократия. Маск может говорить все что хочет», — заявил Шольц в ответ на сообщение Маска.
Канцлер добавил, что не будет приглашать Маска в канцелярию, потому что не считает нужным добиваться его расположения, а также напомнил о правиле «не кормить троллей».
Ранее глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что Маск пересек «границы допустимого между дружественными странами» и его высказывания могут серьезно обострить отношения между США и Германией.
В своем новогоднем обращении к гражданам Германии Шольц ответил Маску, не обращаясь к нему напрямую: «Вы, граждане, решаете, что будет происходить в Германии. Это не решают владельцы социальных сетей».
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