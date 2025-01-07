Bloomberg узнал о жалобах британских политиков Трампу на Илона Маска
Высокопоставленные политики трех крупнейших партий Великобритании — включая лейбористов и консерваторов, — в частном порядке призвали Дональда Трампа пересмотреть его отношения с Илоном Маском после того, как миллиардер сделал ряд провокационных замечаний о политике Великобритании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство напоминает, что в недавней серии постов в Х Маск призвал посадить в тюрьму британского премьер-министра Кира Стармера, освободить из тюрьмы правого активиста Томми Робинсона и, что Bloomberg называет «самым удивительным», заменить бывшего союзника и друга Трампа Найджела Фараджа на посту лидера партии Reform UK. Накануне он также прикрепил к своему профилю пост с опросом о том, «должна ли Америка освободить народ Британии от их тиранического правительства».
Теперь лейбористское правительство Стармера, консервативная оппозиция и партия реформаторов задаются вопросом, сможет ли альянс между Маском и избранным президентом продлиться долго, и какой риск несет публичная активность миллиардера, рассказали собеседники Bloomberg. Помимо братанских политиков, обеспокоенность по поводу онлайн-активности Маска выражали некоторые из американскихз союзников Трампа, добавили источники.
«Даже несмотря на его значительное влияние и близость к избранному президенту Трампу, Маск может оказаться менее способным влиять на основные политические моменты [в Британии] после ссоры с Фараджем», — сказала Bloomberg исследователь общественного мнения из JL Partners Скарлетт Магуайр.
Маск возглавит новый Департамент эффективности правительства Соединенных Штатов (DOGE) в администрации избранного президента США Дональда Трампа, чья инаугурация пройдет 20 января. За последние месяцы предприниматель сделал ряд резких заявлений в адрес европейских политиков. В частности, в канун Нового года Маск назвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «антидемократическим тираном», а канцлера Олафа Шольлца — «дураком».
В Берлине в ответ заявили, что Германия является сильной и стабильной демократией, а Шольц отметил, что не намерен «кормить троллей». Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь обвинил Маска в поддержке «интернационала реакционеров». Имя Маска французский президент не назвал, однако, как отмечает Libération, речь шла именно о том, что Маск открыто поддерживает крайне правую немецкую партию «Альтернатива для Германии».
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