Politico узнал о взносе TikTok в $50 тыс. на вечеринку сторонников Трампа
TikTok потратит $50 тыс. (около 5 млн руб.) на организацию вечеринки для сторонников избранного президента США Дональда Трампа перед его инаугурацией, сообщает издание Politico со ссылкой на организаторов мероприятия.
Вечеринка, официально названная Power 30 Awards, состоится в ресторане Sax в центре Вашингтона 19 января 2025 года. Ожидается, что в мероприятии примет участие генеральный директор TikTok Шоу Цзи Чоу.
Компания TikTok является главным спонсором инаугурационной вечеринки, остальные спонсорские пакеты варьируются от $10 тыс. до $50 тыс. Среди других спонсоров мероприятия — Kalshi (американская платформа для торговли контрактами на прогнозируемые события), недавно назначившая Дональда Трампа-младшего стратегическим советником, и Американская консервативная коалиция.
Вечеринка запланирована на фоне обещания избранного президента «спасти» TikTok после того, как в апреле 2024 года был подписан законопроект, запрещающий использование платформы в США, если ее владелец, китайская компания ByteDance, не продаст бизнес на территории США в течение следующих 270 дней.
Верховный суд США поддержал закон, обязывающий ByteDance отказаться от права собственности на TikTok до 19 января, сообщил 17 января телеканал CNBC. Представители TikTok, в свою очередь, ранее заявили, что своими действиями представители Белого дома «попирают права на свободу слова 170 млн американцев».
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов