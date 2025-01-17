Politico узнал о взносе TikTok в $50 тыс. на вечеринку сторонников Трампа

Дональд Трамп (Фото: Mario Tama / Getty Images)

TikTok потратит $50 тыс. (около 5 млн руб.) на организацию вечеринки для сторонников избранного президента США Дональда Трампа перед его инаугурацией, сообщает издание Politico со ссылкой на организаторов мероприятия.

Вечеринка, официально названная Power 30 Awards, состоится в ресторане Sax в центре Вашингтона 19 января 2025 года. Ожидается, что в мероприятии примет участие генеральный директор TikTok Шоу Цзи Чоу.

Компания TikTok является главным спонсором инаугурационной вечеринки, остальные спонсорские пакеты варьируются от $10 тыс. до $50 тыс. Среди других спонсоров мероприятия — Kalshi (американская платформа для торговли контрактами на прогнозируемые события), недавно назначившая Дональда Трампа-младшего стратегическим советником, и Американская консервативная коалиция.

Вечеринка запланирована на фоне обещания избранного президента «спасти» TikTok после того, как в апреле 2024 года был подписан законопроект, запрещающий использование платформы в США, если ее владелец, китайская компания ByteDance, не продаст бизнес на территории США в течение следующих 270 дней.

Верховный суд США поддержал закон, обязывающий ByteDance отказаться от права собственности на TikTok до 19 января, сообщил 17 января телеканал CNBC. Представители TikTok, в свою очередь, ранее заявили, что своими действиями представители Белого дома «попирают права на свободу слова 170 млн американцев».