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Политика ,  
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Пашинян и Лукашенко поспорили на саммите ЕАЭС

Президент Белоруссии предложил провести следующее заседании в Минске в мае. Премьер сообщил, что армянская делегация примет участие по видеосвязи. Лукашенко в ответ предложил «подвезти» делегацию в Минск

Пашинян и Лукашенко поспорили на саммите ЕАЭС
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян поспорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по поводу участия Еревана в следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета. Трансляция мероприятия опубликована на странице Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в соцсети «ВКонтакте». Армения завершает свое председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в 2025 году оно переходит к Белоруссии.

Лукашенко предложил провести следующее заседании в Минске в мае.

«Ну и как председатель, если нашим наблюдателям интересен наш союз, я попросил бы их присутствовать все-таки на заседаниях, а не по телевизору нам рассказывать, как они будут с нами сотрудничать», — сказал он.

Глава Белоруссии уточнил, что это не относится к премьеру Армении, который выступал по видеосвязи. «Мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко. Поэтому мы воспринимаем вас как нового молодого — внешне по крайней мере — члена нашего союза», — отметил Лукашенко. Глава армянского правительства 25 декабря сообщил, что заразился коронавирусом. Из-за этого он пропустил неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге.

Пашинян в ответ заявил, что Армения не возражает против предложения белорусского президента, но армянская делегация «примет участие в заседании в режиме видеоконференции».

«А что у вас за проблема?» — спросил Лукашенко. «Далеко до Минска или некому вас подвезти. Ну мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — предложил он.

«Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсудить эти вопросы. Просто вы затронули вопрос, и я должен был сразу среагировать, чтобы не было никаких недопониманий», — пояснил Пашинян.

«Ну, рассмотрим ваше заявление», — ответил Лукашенко.

«А что тут рассматривать? — заметил премьер. — Вы не можете рассмотреть мое заявление, потому что мое заявление не подлежит рассмотрению».

«Может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали...», — ответил глава Белоруссии.

«Нет проблем», — заключил Пашинян.

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В мае премьер Армении, говоря о поездке в Россию на саммит ЕАЭС, заявил, что у Еревана и Москвы «накопилось много проблем» и что «некоторые из этих проблем были подняты». «Мы никогда не считали, что вопросы поднимаются ради того, чтобы их поднимали, мы считаем, что эти вопросы поднимаются с целью устранения негативных нюансов из контекста дружественных отношений между Арменией и Россией», — отметил он.

В марте вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян говорил, что выход республики из ЕАЭС не стоит на повестке дня. В Кремле сообщали, что не видят рисков выхода Армении из союза. «Интеграционный процесс весьма успешен. Он обеспечивает опережающий экономический рост. В интересах всех стран это продолжать», — уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Армения в то же время отказалась участвовать в ряде мероприятий Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. В феврале он объявил, что участие страны в организации сейчас заморожено. Потом республика прекратила участие в финансировании ОДКБ. Премьер называл ее «союзом-пузырем», члены которого вместе с Азербайджаном «планировали войну» против Армении. Страна выйдет из объединения, когда посчитает нужным, говорил он. В декабре глава правительства подчеркнул, что «точка невозврата пройдена».

В ноябре Владимир Путин не исключал, что Ереван «вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ». По его словам, республика «пока не объявляла о выходе из организации, а заявила, что берет паузу». Он также говорил, что «в отношении Армении не было никакой внешней агрессии, а ОДКБ призвано защищать от внешней агрессии».

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Елена Чернышова
Никол Пашинян Александр Лукашенко ЕАЭС
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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