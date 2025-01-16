В Газе и Израиле начались празднования будущего прекращения огня

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Палестинцы, живущие в секторе Газа, выходят на улицы на праздничные марши в связи с прекращением огня между Израилем и ХАМАС, которое начнет действовать с 19 января. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Телеканал отмечает, что на улицах слышны радостные возгласы и стрельба в знак ликования о предстоящем прекращении огня.

Times of Israel передает, что некоторые участники шествий выкрикивают наименование группировки ХАМАС, а также имя бывшего лидера движения Яхьи Синвары, о смерти которого Израиль заявил 17 октября 2024 года.

Guardian сообщает, что сотни израильтян, в том числе семьи израильских заложников, праздновали принятие решения о прекращении огня на улицах Тель-Авива.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года, когда палестинские боевики пересекли границу, напали на южные поселения Израиля, убили сотни мирных жителей и захватили около 250 заложников. Израиль в ответ начал боевые действия в секторе Газа, поставив цели вернуть всех заложников и уничтожить группировку. Обе стороны обвинялись в нарушении обычаев ведения войны и действиях, которые привели к гибели мирного населения.

В среду, 15 января, катарский премьер шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня с 19 января. В течение первого этапа Израиль выведет войска из населенных пунктов сектора Газа в приграничные районы, а ХАМАС освободит 33 израильских заложника. Детали второго и третьего этапов согласуют позднее.